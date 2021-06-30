Сформированы все пары четвертьфиналов турнира Евро-2020

Матчи состоятся 2 и 3 июля и будут сыграны в четырех городах:

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала ЕВРО-2020 состоятся следующие матчи:Италия — БельгияШвейцария — ИспанияЧехия — ДанияУкраина — Англия.

Матчи состоятся 2 и 3 июля и будут сыграны в четырех городах: Мюнхен (Германия), Санкт-Петербург (Россия), Рим (Италия) и Баку (Азербайджан).

Добавим, что еще на стадии 1/8 финала выступление на чемпионате Европы завершил действующий чемпион турнира — сборная Португалии: она потерпела поражение от Бельгии (0:1).

Также на старте плей-офф вылетел и действующий чемпион мира: сборная Франции сенсационно проиграла Швейцарии (3:3, пен. — 4:5).

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