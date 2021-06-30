Более 2 млн казахстанцев привились от КВИ вторым компонентом

I компонентом провакцинировано 3 335 172 человека.

Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве провакцинированных в Казахстане на 30 июня 2021 г,, сообщает zakon.kz.

Согласно данным ведомства, в Казахстане всего первым компонентом провакцинировано 3 335 172 человека.

Получивших прививку вторым компонентом - 2 000 596 человек.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что наблюдается значительный рост темпов вакцинации против коронавируса в стране. Так, за прошедшую неделю число вакцинированных увеличилось в 1,6 раза, с 254 до 405 тысяч.

Количество желающих получить вакцину увеличилось в пять раз в Нур-Султане.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!