Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира из-за санкций

Минск лишили права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила об отмене проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года в Минске, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Всемирный совет по легкой атлетике согласился перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года, первоначально запланированный в Минске, - говорится в сообщении организации

Там также отмечается, что сейчас World Athletics ведет переговоры с альтернативными городами-организаторами этого мероприятия и планирует объявить новое место проведения 28–29 июля.

В организации подчеркнули, что соревнования перенесли по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором, в частности, указывается на неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларуси.

World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации легкой атлетики, которые провели большую работу, чтобы провести это мероприятие, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению, - сказали в организации.

Это не первое крупное спортивное мероприятие, отмененное в Беларуси в последнее время. Так, ранее Минск лишился этапа Кубка мира по биатлону, чемпионата мира по современному пятиборью, чемпионата Европы по велотреку, а также чемпионата мира по хоккею.

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