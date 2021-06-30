В Казахстане резко увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 678,

в городе Алматы - 253,

в городе Шымкент - 103,

в Акмолинской области - 48,

в Актюбинской области - 56,

в Алматинской области - 53,

в Атырауской области - 89,

в ВКО - 71,

в Жамбылской области - 24,

в ЗКО - 126,

в Карагандинской области - 302,

в Костанайской области - 47,

в Кызылординской области - 14,

в Мангыстауской области - 50,

в Павлодарской области - 56,

в СКО - 13,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране подтверждено 423 137 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1223 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 423,

в городе Алматы - 74,

в городе Шымкент - 58,

в Акмолинской области - 26,

в Актюбинской области - 33,

в Алматинской области - 53,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 81,

в Жамбылской области - 22,

в ЗКО - 45,

в Карагандинской области - 181,

в Костанайской области - 29,

в Кызылординской области – 18,

в Мангыстауской области - 37,

в Павлодарской области - 77,

в СКО - 36,

в Туркестанской области - 18.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 395 262 человека.

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