В Казахстане резко увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 678,
- в городе Алматы - 253,
- в городе Шымкент - 103,
- в Акмолинской области - 48,
- в Актюбинской области - 56,
- в Алматинской области - 53,
- в Атырауской области - 89,
- в ВКО - 71,
- в Жамбылской области - 24,
- в ЗКО - 126,
- в Карагандинской области - 302,
- в Костанайской области - 47,
- в Кызылординской области - 14,
- в Мангыстауской области - 50,
- в Павлодарской области - 56,
- в СКО - 13,
- в Туркестанской области - 32.
Всего в стране подтверждено 423 137 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1223 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 423,
- в городе Алматы - 74,
- в городе Шымкент - 58,
- в Акмолинской области - 26,
- в Актюбинской области - 33,
- в Алматинской области - 53,
- в Атырауской области - 12,
- в ВКО - 81,
- в Жамбылской области - 22,
- в ЗКО - 45,
- в Карагандинской области - 181,
- в Костанайской области - 29,
- в Кызылординской области – 18,
- в Мангыстауской области - 37,
- в Павлодарской области - 77,
- в СКО - 36,
- в Туркестанской области - 18.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 395 262 человека.
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