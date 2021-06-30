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В Казахстане резко увеличился суточный прирост больных COVID-19

Фото: strategy2050 30 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 678,
  • в городе Алматы - 253,
  • в городе Шымкент - 103,
  • в Акмолинской области - 48,
  • в Актюбинской области - 56,
  • в Алматинской области - 53,
  • в Атырауской области - 89,
  • в ВКО - 71,
  • в Жамбылской области - 24,
  • в ЗКО - 126,
  • в Карагандинской области - 302,
  • в Костанайской области - 47,
  • в Кызылординской области - 14,
  • в Мангыстауской области - 50,
  • в Павлодарской области - 56,
  • в СКО - 13,
  • в Туркестанской области - 32.

Всего в стране подтверждено 423 137 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1223 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 423,
  • в городе Алматы - 74,
  • в городе Шымкент - 58,
  • в Акмолинской области - 26,
  • в Актюбинской области - 33,
  • в Алматинской области - 53,
  • в Атырауской области - 12,
  • в ВКО - 81,
  • в Жамбылской области - 22,
  • в ЗКО - 45,
  • в Карагандинской области - 181,
  • в Костанайской области - 29,
  • в Кызылординской области – 18,
  • в Мангыстауской области - 37,
  • в Павлодарской области - 77,
  • в СКО - 36,
  • в Туркестанской области - 18.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 395 262 человека.

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