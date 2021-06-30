Рассекречены переговоры погибшего полвека назад экипажа корабля "Союз-11"

Они погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата.

"Роскосмос" в среду, 30 июня, в день 50-летия гибели экипажа космического корабля "Союз-11" на своем сайте опубликовал расшифровки переговоров Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева с измерительным пунктом перед запуском, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Они погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата. После этой трагедии космонавты отправляются на орбиту в герметичных скафандрах.

Центр управления полетами вел радиопереговоры под позывным "Заря", а Добровольский, Волков и Пацаев - под позывными "Янтарь-1", "Янтарь-2" и "Янтарь-3".

Так 29 июня 1971 года в 21:15 Волков сообщил о расстыковке.

"Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом", - передал "Янтарь-2".

"Посадка будет происходить за 10 минут до восхода Солнца", - отвечает "Заря".

Последнее, что в ЦУП услышали от космонавтов, было шутливое пожелание Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".

Экипаж "Союза-11" должен был состыковаться с первой в мире орбитальной станцией "Салют-1", расконсервировать ее и провести ряд научных экспериментов. Космонавты успешно справились с задачей. Разгерметизация космического корабля произошла во время возвращения на Землю на высоте около 100 километров. Космонавты пытались устранить поломку, однако потеряли сознание. Давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли.

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