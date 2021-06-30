Эпидситуация в Казахстане: еще одна область перешла в "зеленую" зону

Кызылординская область вышла из "желтой" зоны по коронавирусу.

Кызылординская область вышла из "желтой" и перешла в "зеленую" зону по распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 июня 2021 года.

В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Алматы и Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: г. Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангыстауская области. В "зеленой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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