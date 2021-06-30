Найден древний артефакт, "вызывающий дрожь"

Необычный деревянный "посох" в форме змеи был обнаружен финскими археологами.

Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, необычный деревянный "посох" в форме змеи был обнаружен финскими археологами.

Возраст находки составляет более 4 тыс. лет.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного в научном журнале Antiquity, необычную находку обнаружили в ходе археологических работ в болотистой местности на юго-западе страны.

"Посох" длиной 53 сантиметра вырезан из цельного куска дерева. При этом фигурка является очень натуралистичной и по своему виду напоминает ужа или гадюку.

Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь, - признался в беседе с порталом LiveScience один из археологов, исследователь университета Турку Сату Койвисто.

Исследователи предположили, что артефакт мог использоваться в качестве посоха шаманом или служить декоративной статуэткой. "Однако в качестве предварительной гипотезы представляется разумным поместить артефакт в религиозную сферу", - заявили ученые, указав, что в дохристианских верованиях змеи имели символическое значение.

При этом в беседе с LiveScience археологи выразили мнение, что артефакт мог быть своеобразным подношением. В настоящий момент исследования на месте и анализ находки продолжаются.

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