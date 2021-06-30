S&P Global улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank и отметило высокое качество кредитов

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S&P Global также подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента на уровне "BB- / B" и рейтинг по национальной шкале "kzA".
Рейтинговое агентство S&P Global улучшило прогноз по рейтингам АО "Kaspi Bank" до "Позитивного" и отметило высокое качество кредитов.
29 июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингам АО "Kaspi Bank" до "Позитивного".
S&P Global, в частности, отметило несколько важных факторов:
Улучшение прогноза по рейтингам является очередным подтверждением уникальности нашей бизнес- модели, созданной в Казахстане. Высокое качество кредитного портфеля в первую очередь связано с тем, что мы используем самые современные технологии при принятии кредитных решений. Kaspi показывает отличные результаты в сравнении не только с казахстанскими, но и российскими банками, что является отдельным фактором для гордости нашей команды. глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе
S&P Global также подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента на уровне "BB- / B" и рейтинг по национальной шкале "kzA".
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