S&P Global улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank и отметило высокое качество кредитов

Фото: Kaspi Bank

S&P Global также подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента на уровне "BB- / B" и рейтинг по национальной шкале "kzA".