Сапарбаев: "FoodFest-Taraz" - это реальная помощь многодетным матерям в открытии своего дела

По итогам двухдневного фестиваля многодетные матери, победившие в различных номинациях конкурса национальных блюд, получили ценные подарки - холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи, мультиварки и т.д.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выступил на церемонии награждения победителей фестиваля "FoodFest-Taraz" и рассказал о новых проектах по поддержке многодетных матерей, начинающих свое дело.

В рамках фестиваля "FoodFest-Taraz" были организованы выставка национальных блюд разных этносов, "Баурсак пати" и концертная программа. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, а также этнокультурных объединений региона, многодетные матери, предприниматели, учащиеся средне-специальных учреждений образования и жители города.

Фестиваль впервые организован акиматом города Тараз и общественным объединением "Ассоциация деловых женщин Жамбылской области".

Около ста наций и этносов мирно живут в нашем регионе под одной крышей. История, культура и духовность каждой нации, а также их национальная кухня, сами по себе являются большим благом. На сегодняшнем фестивале мы в очередной раз убедились в этом. Кроме того, подобное мероприятие предоставляет прекрасную возможность для многодетных матерей и женщин, желающих открыть свой бизнес, - отметил глава региона.

Основная цель мероприятия - демонстрация лучших традиций разных национальностей, мирно проживающих в стране, поддержка многодетных матерей, получивших государственный грант и открывших собственное дело, а также повышение у молодежи интереса к кулинарии в целом.

Например, если проанализировать показатели за пять месяцев этого года, количество получателей адресной социальной помощи в регионе уменьшилось на 19 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.

Это означает, что жамбылцы активно регистрируются как индивидуальные предприниматели, получают соответствующие гранты, ведут свой бизнес и вносят весомый вклад в решение социальных проблем в регионе.

Аким области подчеркнул, что древний город Тараз, история которого насчитывает более двух тысяч лет, издавна является образцом мировой торговли на Великом шелковом пути.

Город Тараз, расположенный на Великом шелковом пути, образовался в 40-36 годах до нашей эры как один из исторических, культурных и научных центров. В городе останавливались купцы из разных стран, чтобы реализовать различные товары. Арабский путешественник Ибн Хаукальда описал этот город как "город, где мусульмане ведут торговлю с турками".

Культура и духовность Тараза, а также его гостеприимство передаются из поколения в поколение и описаны на страницах истории. В былые времена люди, видевшие торговый рынок в Таразе, говорили: "рынок Тараза - зеркало мира".

Пандемия в стране оказала негативное влияние на малый и средний бизнес. В данной ситуации нас всех радует, что предприниматели объединили свои силы и пытаются помочь друг другу, - отметил Сапарбаев.

По итогам двухдневного фестиваля многодетные матери, победившие в различных номинациях конкурса национальных блюд, получили ценные подарки - холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи, мультиварки и т.д.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!