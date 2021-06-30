C 1 июля в ЕАЭС запустят единую систему поиска "Работа без границ"

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"Работа без границ" – это поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в информационных системах государств – членов ЕАЭС.