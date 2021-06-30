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C 1 июля вводится в действие новый АППК

Фото: Zakon.kz 30 июня 2021, 10:00

АППК будет по-новому регулировать административные процедуры от возбуждения до обжалования.

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "АППК РК: новые процедурные правила и новая форма судопроизводства".

1 июля 2021 года вводится в действие новый АППК (Административный процедурно-процессуальный кодекс РК). АППК будет по-новому регулировать административные процедуры от возбуждения до обжалования. В нем предусмотрена новая форма судопроизводства: административный процесс, для которой создаются новые специализированные административные суды.

Об этом и не только расскажут в прямом эфире на ПРАВМЕДИА эксперты компании Dentons Данияр Тойгонбаев, Артур Утарбаев, Кайсар Дженбеков.

Вы узнаете:

  • Что изменится в регулировании публично-правовых отношений с 1 июля 2021 года;
  • Об охране права на доверие и других новых принципах АППК;
  • О новом порядке досудебного и судебного обжалования: когда и куда обращаться;
  • Про нормативное закрепление разновидностей административных исков;
  • Как доказать свою правоту по-новому: бремя доказывания и следственные функции суда.

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