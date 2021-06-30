В Парламенте подвели итоги работы

Zakon.kz ведет текстовую трансляцию с заседания.

В Нур-Султане проходит совместное заседание Палат Парламента. В этом месяце депутаты собираются уже второй раз. На первом заседании, которое прошло 21 июня, парламентарии рассматривали отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. С отчетами выступили председатель Конституционного совета, премьер-министр, министр финансов и председатель Счетного комитета. В итоге депутаты приняли их отчеты, заседание завершилось спустя два часа после начала.

Сегодня, 30 июня, ожидается, что будет объявлено о закрытии первой сессии Парламента седьмого созыва. Это значит, что после подведения итогов работы депутаты смогут уйти на каникулы. Zakon.kz ведет текстовую трансляцию с заседания.

10:00 Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин объявил о начале заседания. В зале присутствуют премьер-министр, председатель ЦИК и другие. На заседании депутаты подведут итоги работы.

10:07 Нигматулин выступает с докладом. По его словам, во время этой сессии депутаты рассмотрели 104 законопроекта, из них приняли 63, 58 подписал президент. К примеру, в избирательные бюллетени ввели строку "против всех", ввели изменения в Земельный кодекс. Спикер отдельно остановился на борьбе с пандемией. На нее было выделено 265 млрд тенге из бюджета, пояснил председатель Мажилиса.

10:17 В этой сессии обе Палаты Парламента рассмотрели 24 законопроекта, 15 из них уже приняты. К примеру, были внесены изменения в Конституционный закон о судебной системе, в Кодекс об административных правонарушениях, рассмотрены вопросы модернизации судебной системы. Также депутаты рассмотрели вопросы совершенствования дистанционной работы, приняли закон об инклюзивном образовании.

10:21 Депутаты всех партий, которые прошли в Парламент, активно работали, несмотря на пандемию. Они писали депутатские запросы, отвечали на вопросы избирателей.

В ходе сессии депутаты занимались не только законотворческой работой, но и обеспечивали обратную связь с населением, - говорит Нигматулин.

10:30 Председатель Мажилиса поблагодарил депутатов, политические партии, которые не вошли в Парламент, экспертов и СМИ за работу. Пожелал всем удачи.

10:33 Объявлено о закрытии первой сессии VII созыва Парламента. Заиграл гимн Казахстана.

10:35 Присутствующие разошлись.

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