Акимат Алматы выпустит ценные бумаги для решения вопроса трудоустройства

Аналогичные ценные бумаги выпустят в Актюбинской и Мангыстауской областях.

Министерство финансов РК подготовило проект приказа "Об определении условий, объема и целевого назначения выпуска государственных ценных бумаг местными исполнительными органами Актюбинской, Мангыстауской областей и города Алматы", сообщает zakon.kz.

Согласно приказу, выпуск государственных ценных бумаг осуществляется в 2021 году.

Вид ценных бумаг - государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке ценных бумаг, выпускаемые для финансирования в установленном порядке отдельных мероприятий по содействию занятости.

Так, в Алматы выпустят ценных бумаг на сумму не более 5 508 790 000 (пять миллиардов пятьсот восемь миллионов семьсот девяносто тысяч) тенге.

В Актюбинской области - не более 2 381 415 000 (два миллиарда триста восемьдесят один миллион четыреста пятнадцать тысяч) тенге.

В Мангыстауской области - не более 1 765 769 000 (один миллиард семьсот шестьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) тенге

Целевое назначение - финансирование в установленном порядке отдельных мероприятий по содействию занятости, - говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 июля.

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