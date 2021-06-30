Почему некоторые госорганы своими действиями препятствуют реализации Плана нации "100 шагов"

В разработке законопроектов, содержащих специфический контент, должны участвовать действующие профессионалы строительной отрасли.

Не все министерства активно претворяют в жизнь положения главного документа - Плана нации "100 шагов", направленного на создание процветающего Казахстана, - об этом рассказал заместитель председателя Союза строителей Казахстана Баниямин Файзулин, сообщает zakon.kz.

В Плане нации 97 шаг четко прописано расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования и местного самоуправления. Для развития рынка, конкуренции и открытости несвойственные государству функции решено передать саморегулируемым организациям. Эти меры призваны снизить количество барьеров и бюрократических проволочек со стороны госорганов.

Но, по словам заместителя председателя Союза строителей Казахстана Баниямина Файзулина, представляющего интересы 1200 компаний строительной индустрии, несмотря на положения Плана нации, некоторые госорганы своими действиями препятствуют реализации поручений Президента и тем самым замедляют процесс развития экономики и отдельных индустрий.

- Правительство и ряд уполномоченных министерств реализуют положения Плана нации "100 шагов", - отметил Баниямин Файзулин, - но в то же время, несмотря на поручение Президента, не все госорганы активно претворяют в жизнь нормы главного документа, направленного на создание процветающего Казахстана. Если говорить о строительной отрасли, то в настоящее время соответствующие департаменты госорганов свою работу в данном направлении выполняют, но, к сожалению, не всегда на должном уровне, что нередко отражается на темпах хода строительства. Такой подход может создавать препятствия в реализации 97 шага.

Баниямин Файзулин выразил пожелание, чтобы рабочие группы по разработке и анализу регуляторного воздействия (АРВ) при Департаменте строительства и ЖКХ МИИР привлекали к конструктивному обсуждению разработки закона о саморегулировании экспертов строительной отрасли из числа общественных объединений.

- От лица Союза строителей Казахстана было озвучено обращение с просьбой разъяснить позицию госоргана о закрытости обсуждения и непривлечения профессионалов стройиндустрии в лице союза, на что сотрудники Департамента строительства ответили, что пригласят на обсуждение законопроекта, но так и не выполнили свое обещание, - сетует Баниямин Файзулин.

Несомненно, в разработке и обсуждении законопроектов, содержащих специфический контент, должны принимать участие действующие профессионалы строительной отрасли, глубоко разбирающиеся в предмете, и их экспертные мнения должны учитываться. В противном случае принимаемые законы не будут доподлинно отражать интересы граждан и работать на улучшение качества жизни казахстанцев.

- Закон "О саморегулировании", где речь идет о передаче части функции госорганов в рынок, важный документ, касающийся развития и процветания страны, и в его обсуждении и разработке должны участвовать специалисты, эксперты в составах рабочих групп из разных регионов, - резюмировал эксперт. - Несмотря на это, Департамент строительства при МИИР занимается, на наш взгляд, разработкой законопроектов без учета мнения общественников.

При этом, напомнил специалист, кулуарное закрытое обсуждение АРВ закона в рабочих группах без участия самой многочисленной отраслевой организации - Союза строителей Казахстана - может привести в дальнейшем в его применении к негативным последствиям. Поэтому члены Союза строителей Казахстана приняли решение и обратились с обращением в "Adaldyk Alany", ведь прогресс государства и рост экономики невозможны без открытых обсуждений принимаемых законов.

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