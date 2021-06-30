Какие законы планирует еще принять Парламент в этом году, рассказал Нигматулин

По его словам, в предстоящей сессии перед депутатами обеих Палат стоит множество важных задач.

На закрытии первой сессии седьмого созыва Парламента спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги работы парламентариев и поделился планами на будущую сессию, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Нигматулина, в предстоящей сессии перед депутатами обеих Палат стоит множество важных задач.

И главная из них - это полное, качественное, законодательное обеспечение стратегического курса Елбасы и Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева. В этой связи депутатский корпус совместно с Правительством будет активно работать по развитию национальной экономики и предпринимательства, социальной поддержки граждан, а также дальнейшему укреплению независимости и демократии. В будущем Парламент будет эффективно продолжать свою законотворческую деятельность в данном направлении, - подчеркнул он.

Спикер уточнил, что в настоящее время на рассмотрении Палаты находятся 35 законопроектов.

Среди них такие, как о промышленной политике, о растительном мире, о семипалатинской зоне ядерной безопасности, об органах военной полиции. Одним из основных законов является главный финансовый документ страны. В связи с этим нами как обычно будет принят проект закона о трехлетнем республиканском бюджете на 2022-2024 годы, в котором на законодательном уровне мы утвердим государственные средства, необходимые для усиления социально-экономического положения страны, преодоления последствий пандемии, реализации важных инициатив в развитии страны, - сообщил Нигматулин.

Руководитель Палаты также добавил, что, кроме всего прочего, планируется принятие в следующей сессии законов по вопросам государственной молодежной политики, общественного контроля и других законов, призванных решать проблемы народа, что, на его взгляд, придаст новый импульс развитию страны и общества.

В заключение Нурлан Нигматулин рассказал, что в ходе прошедшей сессии было проведено три совместных заседания Палат Парламента, 23 пленарных заседания Мажилиса и 21 - Сената. На начало сессии на рассмотрении обеих Палат Парламента находились 104 проекта закона. На сегодня из них принято 63, 58 - подписаны Президентом и вступили в силу.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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