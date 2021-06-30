В Алматы начали проверять работу прививочных пунктов и соблюдение правил вакцинации

Внимание было акцентировано на соблюдении санитарных норм в пунктах вакцинации, режима холодовой цепи, которая влияет на эффективность вакцины.

В Алматы созданы рабочие группы по контролю за качеством работы прививочных пунктов и соблюдению правил вакцинации. Рабочей группой в составе заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова, главного государственного санитарного врача мегаполиса Жандарбека Бекшина и заместителя руководителя городского Управления общественного здоровья Лауры Мырзагали проверено качество работы пунктов вакцинации против COVID-19 и соблюдения ограничительных мер в местах общественного пользования, передает Almaty.tv.

Главная цель - в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с циркуляцией "индийского" штамма "дельта", усилить темпы вакцинации для защиты здоровья горожан при строгом соблюдении всех требований холодовой цепи.

Посещены прививочные пункты, расположенные на территории поликлиник, торгово-развлекательных центров, в вузах и на рынках мегаполиса. Среди них прививочный пункт при Smart helth city на территории КазНУ им. Аль-Фараби, ТРЦ "Алматы молл", ТРЦ "Москва" и др.

Внимание было акцентировано на соблюдении санитарных норм в пунктах вакцинации, режима холодовой цепи, которая влияет на эффективность вакцины. Во всех районах созданы рабочие группы для оценки соблюдения правил вакцинации в 208 пунктах вакцинации.

В ходе осмотра прививочного пункта в торгово-развлекательном центре "Алматы молл" терапевт городской поликлиники №18 Сымбат Бердибек сообщила об увеличении количества желающих вакцинироваться, что говорит о росте осведомленности горожан об угрозах распространения вируса и социальной ответственности алматинцев.

Интерес со стороны жителей очень большой. Ежедневно к нам приходят получить прививку от 200 до 250 человек, в настоящее время мы привили около 4000 человек. Вакцины хранятся в холодильных и морозильных камерах, к примеру, дозы вакцин "Спутник V" храним при температуре от -18 до -24, казахстанская вакцина хранится при температуре +2 +8 градусов тепла, - сообщила терапевт городской поликлиники №18 Сымбат Бердибек.

Отметим, что всего в Алматы за прошедшие сутки вакцинированы 12 275 человек. За весь период вакцинацией охвачено свыше 450 тыс. алматинцев.

Рабочая группа также посетила одну из столовых города Qaganat, в ходе чего администрации общепита даны рекомендации по регулярной дезинфекции помещений, соблюдении социальной дистанции, масочному режиму.

По итогам объезда заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел совещание с руководителями медицинских организаций города, а также руководством акиматов районов по вопросу качества оказания жителям медицинских услуг и работы прививочных пунктов. Акиматам районов совместно с медорганизациями поручено усилить информационно-разъяснительную работу. Горожане, к примеру, посещая ТРЦ и ТД, должны с момента входа в здание быть информированными о возможности вакцинации против COVID-19 и видеть соответствующую информацию о важности получения вакцины.

Эпидемиологическая ситуация в мегаполисе осложнилась из-за распространения мутированного штамма "дельта", удельный вес которого достиг 78%. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 1,7 раза. Так, за последние сутки выявлено 253 случая заражения коронавирусной инфекцией. Удельный вес больных КВИ с симптомами за последнюю неделю увеличился с 32% до 53%. Эти данные говорят о более высокой патогенности штамма "дельта" COVID-19. Согласно информации эпидемиологов, штамм "дельта" обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Исследования ученых показывают, что "индийский" штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации, развитием осложнений и летальных случаев.

Акимат Алматы призывает горожан соблюдать правила эпидемиологической безопасности: носить маски, придерживаться социальной дистанции, воздержаться от посещения мест скопления людей. Следует отметить, что единственным способом защиты и борьбы с КВИ является вакцинация (прививка бесплатная).

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