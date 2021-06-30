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Ссора закончилась убийством в Алматы 

Фото: aktobetimes.kz 30 июня 2021, 11:49

Начато досудебное расследование.

В Алматы ссора закончилась убийством, сообщает zakon.kz.

Мужчина и женщина сняли комнату в одном из домов Алатауского района. Хозяева предупредили пару, чтоб не шумели и спиртное не употребляли. Оставшись одни, возлюбленные обо всем забыли. Кавалер сходил в магазин, а его спутница накрыла на стол. Все шло по сценарию, пока арендаторы не начали шуметь. Хозяин дома сделал им замечание, тут-то началась ссора, в ходе которой женщина схватила со стола нож и нанесла арендодателю удар, - сообщается на телеграмм-канале MegaPolice_NEWS.

От полученных ран 50-летний хозяин дома скончался.

По данному факту в Управлении полиции Алатауского района начато досудебное расследование.

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