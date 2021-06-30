Какие изменения ждут казахстанцев в июле 2021 года

Так, вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РК.

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с июля 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Административный процедурно-процессуальный кодекс

1 июля вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, а также поправки в сопутствующие законы. Теперь административное судопроизводство осуществляется на основе активной роли суда, а бремя доказывания возлагается на административный орган, принявший обжалуемый административный акт.

В Верховном суде и областных судах созданы судебные коллегии по административным делам.

Председателем судебной коллегии по административным делам Верховного суда назначен Канат Мусин.

Указом Президента созданы специализированные межрайонные административные суды.

Граждане могут обратиться к руководителям госорганов при помощи средств видеоконференцсвязи, либо записать видеообращение.

Генпрокуратура утвердила правила регистрации обращений граждан в госорганы и ведения ИС "Электронные обращения".

Налоги

С 1 июля при задолженности по налогам свыше 6 МРП налоговые органы будут вправе приостанавливать операции по банковским счетам.

Медицинские расходы в период карантина и пандемии исключены из доходов физических лиц.

Отсрочка по ИПН и СН в период с 1 апреля до 1 июля 2021 года предоставлена налогоплательщикам, применяющим специальный налоговый режим розничного налога, и лицам, занимающимся частной практикой, - изменения внесены в Налоговый кодекс.

Экология

1 июля вводится в действие Экологический кодекс, а также поправки в сопутствующие законы.

В основе документа заложен принцип "загрязнитель платит". Крупные предприятия-загрязнители будут проходить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также получать комплексные экологические разрешения (КЭР).

Также в КОАП внесен ряд изменений по вопросам экологии.

Социальная защита населения

Адресная социальная помощь, а также пособия семьям, имеющим детей, будут выплачиваться электронными деньгами на электронные кошельки граждан.

Электроэнергия

С 1 июля Министерство энергетики снижает предельные тарифы на электроэнергию.

I группа потребителей - бытовые потребители (население), получающие услуги по розничной реализации товарного газа из газораспределительной системы;

II группа потребителей - теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ в целях выработки тепловой энергии для населения;

III группа потребителей - теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц;

IV группа потребителей - теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ для производства электрической энергии;

V группа потребителей - прочие потребители, не входящие в I, II, III, IV, VI, VII и VIII группы потребителей;

VI группа потребителей - бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств;

VII группа потребителей - юридические лица, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции и включенные в перечень, утверждаемый уполномоченным органом в области газоснабжения;

VIII группа потребителей - юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям.

Предпринимательская деятельность

В Предпринимательском кодексе появилась новая глава, регулирующая социальное предпринимательство.

Генпрокуратура утвердила форму полугодового графика проверок предпринимателей и правила внесения в график изменений.

С 1 июля НПП "Атамекен" внедрит для предпринимателей бизнес-реестр партнеров.

Бизнесмены могут самостоятельно оценить добросовестность потенциального контрагента, используя данные - БИН, ИИН, наименование ЮЛ или ИП, либо ФИО гражданина. С бизнес-реестром интегрируют 22 информационных системы.

Предприниматели смогут получить поддержку в рамках "Дорожной карты бизнеса-2025" путем госсубсидирования части ставки вознаграждения, получить гарантии по кредитам или государственные гранты для реализации новых бизнес-идей, а также подведения производственной инфраструктуры.

Госзакупки

Изменены Типовые договоры о госзакупках в части перечня документов, передаваемых заказчику.

Техническое регулирование

1 июля вводится в действие закон "О техническом регулировании". Его цель - повысить качество, конкурентоспособность и безопасность продукции для казахстанцев.

Закон усовершенствует процедуры оценки соответствия товаров утвержденным стандартам, урегулирует процедуры госконтроля в сфере техрегулирования. Национальное законодательство о техрегулировании приведут в соответствие с правовой базой ЕАЭС.

Нормы закона детализированы рядом подзаконных актов, которые регулируют разработку техрегламентов, испытания продукции согласно перечню на соответствие техрегламентам, маркировку продукции, отзыв несоответствующей продукции, выпуск в обращение продукции, не включенной в единый перечень, хранение изъятой продукции.

Туристская деятельность

К субъектам туристской деятельности теперь относятся гиды, экскурсоводы, инструкторы туризма, осуществляющие деятельность в качестве ИП.

Уточнено, что туроператорская деятельность в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма является лицензируемым подвидом деятельности.

Суд

Рассматривать споры с участием инвесторов будет Специализированный межрайонный экономический суд г. Нур-Султан.

Нотариат

Совершать нотариальные действия с электронными документами и вносить данные в ЕНИС нотариус будет с помощью ЭЦП.

Аудиторы

С 6 июля вводятся в действие поправки по вопросам аудиторской деятельности. В частности, будет создана некоммерческая организация - Профессиональный совет по аудиторской деятельности.

В развитие закона утверждены критерии проверок аудиторских и профессиональных организаций, правила повышения квалификации аудиторов, проверочные листы и критерии оценки степени риска, минимальные требования к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит, правила аттестации кандидатов в аудиторы.

Строительство

Минздрав утвердил санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве и ремонте. Правила обязательны к выполнению работодателями.

Платежные организации

Нацбанк установил минимальные размеры уставных капиталов платежных организаций - от 30 млн до 100 млн тенге в зависимости от вида платежных услуг.

Также определен минимальный размер уставного капитала страхового брокера.

Нацбанк

Обжаловать действия филиалов или сотрудников Нацбанка можно в электронной форме через веб-портал "электронного правительства".

Иностранцы

Для получения разрешения на временное пребывание в РК иностранным гражданам следует обратиться с заявлением установленной формы в территориальные органы полиции, либо через Госкорпорацию, либо через портал электронного правительства.

Автоперевозки пассажиров и грузов

С 1 июля автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров и багажа оборудуются спутниковой навигацией. Организатор перевозки в реальном времени может отследить местонахождение транспортного средства.

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