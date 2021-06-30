Нигматулин: В первой сессии принято 15 законопроектов, разработанных самими парламентариями

Спикер Мажилиса отметил, что в настоящее время в законодательном портфеле находятся 35 законопроектов.

Подводя итоги работы депутатов VII созыва в первой сессии, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил высокую инициативность депутатского корпуса и активную работу, направленную на решение актуальных вопросов населения, сообщает zakon.kz.

На совместном заседании Палат Парламента Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, говоря о работе депутатов в первой сессии, отметил, что депутатский корпус не только плодотворно работал над законопроектами, внесенными Правительством, но и активно реализовывал свое конституционное право законодательной инициативы.

В этой сессии в работе обеих Палат Парламента находились 24 законопроекта, разработанных и инициированных самими депутатами Мажилиса и Сената. 15 из них к настоящему времени уже рассмотрены и приняты. Каждый из этих законопроектов направлен на решение актуальных вопросов жизни нашего общества, - сказал Председатель Мажилиса.

В частности, это законы по вопросам социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования, совершенствования правового регулирования дистанционной работы, инклюзивного образования. Депутаты также инициировали изменения в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", в Кодекс об административных правонарушениях, в законопроект по вопросам модернизации судебной системы. Кроме того, депутатские поправки были внесены в Налоговый кодекс, в Кодекс "О недрах и недропользовании", в некоторые законодательные акты по вопросам науки, нотариата, дорожного движения и др.

По словам Нурлана Нигматулина, в стенах Парламента состоялись три правительственных часа, парламентское слушание, 35 "круглых столов" и 8 выездных заседаний комитетов. Наряду с этим была организована международная онлайн-конференция, приуроченная к 10-летию Астанинского Саммита ОБСЕ и к 30-летию независимости страны.

В ходе первой сессии депутаты уделяли значительное внимание решению конкретных вопросов, поднимаемых населением. И одним из эффективных инструментов является депутатский запрос. Так, депутаты Мажилиса направили 233, депутаты Сената - 45 депутатских запросов. Они касались самого широкого спектра вопросов, таких как индустриально-инновационное развитие, финансовая, банковская системы, сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и регионального развития. Парламентарии в своих депутатских запросах также поднимали вопросы ЖКХ, обороны, правопорядка, информационной безопасности и множество других очень значимых для развития страны вопросов, - сказал Председатель Мажилиса.

Кроме того, в адрес депутатов Парламента в эту сессию поступило 6158 писем граждан, которые рассматривались в соответствии с действующим законодательством, и по каждому был дан ответ.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул, что депутаты Сената и всех трех парламентских фракций: партии Nur Otan, Народной партии, "Ак жол", а также депутатской группы АНК в Мажилисе не только активно занимались законопроектной работой, но и обеспечивали "обратную связь" с населением.

Отдельное внимание в течение сессии было уделено международной деятельности, которая в условиях пандемии в основном была организована посредством видеоконференцсвязи. С участием депутатов Палат Парламента за период первой сессии состоялось около 170 международных мероприятий.

Первую сессию Парламента VII созыва можно с полным правом назвать сессией законодательной поддержки социально-экономических мер и политических реформ, инициированных руководством страны. Для этого Парламент принял важные законы: по восстановлению экономического роста и социальной поддержке казахстанцев, по улучшению выборного законодательства, по модернизации судебной системы и других сфер жизни казахстанского общества. Все это не только закрепляет достижения нашей страны за 30 лет независимости, но и создает условия для успешного развития Казахстана на очередном историческом этапе, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Говоря о планах работы на следующую сессию, Спикер Мажилиса отметил, что в настоящее время в законодательном портфеле находятся 35 законопроектов. Среди них законопроекты о промышленной политике, о растительном мире, о Семипалатинской зоне ядерной безопасности и др. Кроме того, будут рассмотрены законопроекты, касающиеся государственной молодежной политики, общественного контроля и др.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!