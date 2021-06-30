С аномальной жары начнется июль в Казахстане 

Лишь на западе ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 1-3 июля, сообщает zakon.kz.

Вынос горячих и сухих воздушных масс из районов Ирана сохраняет аномально жаркую погоду на большей части страны. Лишь на западе, затем на северо-западе республики с приходом ложбины циклона ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также выпадение града, шквалистое усиление ветра и ослабление жары, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Столбики термометров в ночное время на севере, юге и в центре покажут 12-25℃, в дневное время - 30-44℃, на востоке ночью 12-20℃, днем - 27-35℃, а на западе ожидается ослабление жары ночью до 15-26℃, днем - до 28-36℃.

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