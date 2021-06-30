Казахстан поднялся на 9 позиций в Глобальном индексе кибербезопасности ООН

Он занял 31 строчку в рейтинге.

29 июня 2021 года прошла конференция Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН, на которой было представлено 4-е издание отчета по Глобальному индексу кибербезопасности, сообщает zakon.kz.

Так, по результатам проведенного анализа экспертами МСЭ ООН Республика Казахстан поднялась на 9 позиций и занимает 31-е место в Глобальном индексе кибербезопасности, ранее было 40-е место, - сообщила пресс-служба МЦРИАП РК.

В Региональном рейтинге Казахстан расположился на 2-м месте после Российской Федерации.

Критериями рейтинга являются: законодательная база, технические и организационные мероприятия, деятельность на международной арене и создание потенциала для развития сферы кибербезопасности.

Как отметили в ведомстве, глобальный индекс кибербезопасности МСЭ является основным индикатором в сфере кибербезопасности в стратегических программах РК, таких как "Киберщит Казахстана" и "Цифровой Казахстан".

Подробный отчет можно посмотреть на официальном сайте МСЭ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!