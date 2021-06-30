Куда установят знаменитого алматинского быка

Ранее видео со скульптурой быка, которого везут на манипуляторе, рассмешило казахстанцев.

В Алматы определились с местом, куда установят скульптуру прославившегося в соцсетях быка, сообщает zakon.kz.

Скульптура быка, которую мы хотим подарить алматинцам и гостям города, является прототипом американского быка, который находится в Нью-Йорке и называется "Атакующий бык", - сказал Дмитрий Казанцев.

Я хочу, чтобы наш бык символизировал финансовую грамотность казахстанцев. Он весит около 300 кг, бык получился такой антивандальный. Мы долго думали, где его установить. С предложениями обращались во все парки, БЦ. Нам навстречу с радостью пошла администрация парка Кок-Тобе, - уточнил Казанцев.

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Ранее видео со скульптурой быка, которого везут на манипуляторе, рассмешило казахстанцев.

Пользователи соцсети оставили под роликом шуточные комментарии: "По приложению Аshyq не проходит бычок, вот и ищут место", "Нет, они просто хотят быку показать город", "Вы не так поняли. Ему экскурсию делают по Алматы", "Говорят, он до сих пор катается по городу", "Куда он все время едет".

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