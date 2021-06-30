Нужно ли проводить розыгрыши машин и квартир среди вакцинировавшихся - эксперт

Эксперт подчеркнул, что решение прививаться или нет, принимает сам человек, добровольно, при этом понимая всю пользу вакцинации.

Розыгрыши машин и квартир среди вакцинировавшихся - это странно, но если это позволит достичь коллективного иммунитета, то почему и нет? Свое мнение по этому поводу на брифинге в СЦК высказал доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины казахстанского медуниверситета высшей школы общественного здравоохранения Рафаиль Кипшакбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Вообще, по-хорошему, вакцинация - это благо для населения. И, конечно, это несколько странно звучит, что мы привлекаем население какими-то акциями, разыгрываем там что-то - машины, квартиры. Но, с другой стороны, если у нас стоит задача как раз-таки вакцинировать население для того, чтобы достичь той цифры коллективного иммунитета, когда пандемия пойдет на спад, то в данном случае - положительно. Почему нет? - сказал Кипшакбаев, комментируя соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что решение, прививаться или нет, принимает сам человек, добровольно, при этом понимая всю пользу вакцинации.

Если это только сыграет на благо. Однако мне кажется, что сам человек должен идти на это добровольно, понимая всю ту пользу, которую он получит в результате вакцинации для защиты своего здоровья, защиты здоровья своего окружения, - заключил эксперт.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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