Вакцинируют ли школьников в Нур-Султане от COVID-19, рассказал аким

В первую очередь мы должны вакцинировать педагогов, - заявил Кульгинов.

Для начала учебного года в традиционном формате нужна полная вакцинация педагогического состава, сказал на брифинге аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Да, дети соскучились по школе, родители тоже. Онлайн-обучение все-таки отличается от классического оффлайна, когда с глазу на глаз педагог учит детей. Поэтому мы готовимся к этому. Что нужно делать? Нужно, чтобы весь педагогический состав вакцинировался, - сказал Кульгинов.

По его словам, сейчас свыше 60% учительского состава вакцинировались, и эта работа активно продолжается.

Мы консультируемся с врачами, возможно, молодых людей тоже будем вакцинировать. Пока у нас требования 18+, но мы видим, что в Европе и Израиле вакцинируют возрастом меньше. Это время покажет, но в первую очередь мы должны вакцинировать педагогов. Где есть медицинские отводы, противопоказания - они освобождаются от вакцинации, - отметил аким.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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