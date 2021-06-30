В Акмолинской области ужесточают карантин

Постановление вступает в силу с 00 часов 3 июля.

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление от 30 июня 2021 года "Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", сообщает zakon.kz.

Жителям области предписано соблюдать алгоритм ношения масок и социальной дистанции.

Кроме того, вводится запрет на проведение семейных и памятных мероприятий с массовым скоплением людей как в объектах питания, так и на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, тои).

Также вводится запрет:

на работу развлекательных учреждений (ночные и игровые клубы, кальянные, караоке, боулинги и т.д.);

проведение праздничных корпоративов;

проведение выставок;

проведение марафонов.

Поминки можно проводить в банкетных залах с заполняемостью не более 30 человек и использованием приложения Ashyq.

Наложен запрет на работу детских дошкольных учреждений, кроме дежурных групп.

В то же время можно работать детским оздоровительным организациям с заполняемостью 30%.

Вместе с тем разрешено посещение площадей, скверов, парков и других мест отдыха группами не более трех человек с соблюдением социальной дистанции и использованием масок.

Разрешена деятельность:

- торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя с режимом работы до 22 час., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с приостановлением работы в субботние и воскресные дни торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов, магазинов смешанных товаров, площадью более 500 кв. м (учитывается общая площадь без складских помещений), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Запрет деятельности детских игровых площадок и аттракционов, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq";

- объектов общественного питания с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей, с соблюдением санэпидтребований:

по типу кафе, ресторанов, баров при магазинах и т.д. (в помещении) при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с режимом работы с 9 до 20 часов. С 20 до 09 часов допускается только реализация продукции на доставку;

летние площадки - при заполняемости до 50%, не более, до 30 мест с режимом работы с 9 до 20 часов;

по типу столовых - с режимом работы до 24 часов;

стрит-фуды (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск без посадочных мест);

Разрешена деятельности фуд-кортов при торгово-развлекательных центрах и торговых домах (только на доставку, с ограничением режима работы с 10 до 20 часов).

Также разрешена деятельность салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, объектов, оказывающих косметологические услуги по предварительной записи, при наличии Акта соответствия санитарным нормам при соблюдении заполняемости посетителями из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале (4 кв. м на 1 посетителя и расстояния не менее 2 метров между креслами, с разметкой границ оптимальных рабочих зон) при соблюдении санэпидтребований.

Полностью посмотреть текст документа можно здесь.

Постановление вступает в силу с 00 часов 3 июля.

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