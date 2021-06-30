В Беларуси СМИ будут наказывать за "вредную" информацию

Таким правом Александр Лукашенко наделил межведомственную комиссию по безопасности в информационной сфере.

Средства массовой информации в Беларуси начнут наказывать за "вредную" информацию, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, президент Александр Лукашенко наделил межведомственную комиссию по безопасности в информационной сфере правом принимать решения о наличии в продукции СМИ, в том числе иностранных, материалов, которые могут нанести вред национальным интересам страны.

Пункт 4 положения о межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере (…) дополнить подпунктом 4.51 следующего содержания: (…) (комиссия. - Прим. ред.) принимает решения о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь, - говорится в указе от 28 июня.

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