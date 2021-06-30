Где живут самые бедные казахстанцы 

Среди регионов самый высокий процент семей с доходами ниже величины прожиточного минимума отмечен в Туркестанской области.

В Казахстане доля семей с доходами ниже прожиточного минимума за год выросла с 4% до 4,5%, сообщает zakon.kz.

По информации Finprom.kz, в городской местности показатель вырос с 2,4% до 3,2%, в сельской - 6,3%.

Среди регионов самый высокий процент домохозяйств с доходами ниже величины прожиточного минимума отмечен в Туркестанской области - 9,1%. Следом идут Северо-Казахстанская (6%) и Мангыстауская (5,8%) области.

Наилучший показатель зафиксирован в Нур-Султане, где настолько низкие доходы имеют всего 1,6% семей, а также в Карагандинской (2%) и Атырауской (2,8%) областях.

По сравнению с первым кварталом 2020 года доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась лишь в трех регионах - Туркестанской (на 0,7%), Карагандинской (на 0,1%) и Актюбинской (на 0,1%) областях.

В остальных регионах доля населения с низкими доходами увеличилась. Заметнее всего неблагоприятный показатель вырос в Алматы (на 2,4%), а также в Шымкенте (на 1,1%), Павлодарской (на 1%) и Северо-Казахстанской (на 1%) областях.

Денежные расходы семей серьезно разнятся в разбивке по децильным группам населения. Так, расходы 10% наименее обеспеченного населения и расходы 10% наиболее обеспеченного населения в первом квартале текущего года отличались в 5,8 раза: всего 26,8 тыс. тенге против 156 тыс. тенге в среднем на душу населения соответственно.

В том числе разница по потребительским расходам составила 5,4 раза: 25,8 тыс. тенге против 139,5 тыс. тенге в среднем на душу населения соответственно. Расходы непосредственно на продукты питания отличались в 4,3 раза, на платные услуги - в 5,6 раза, на одежду, ткани и обувь - в 5,1 раза.

Особенно значительна разница по расходам на погашение кредита и долга - в 17,4 раза.

Согласно отчету Knight Frank's 2021 Wealth Report, за 2020-2025 годы в Казахстане прогнозируется увеличение числа людей с состоянием более 30 млн долларов США на 33%. Для сравнения: в соседней России их численность, по прогнозам, вырастет на 29%.

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