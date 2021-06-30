Нормы о социальном предпринимательстве вводятся в Казахстане

Субъекты социального предпринимательства подразделяются на четыре категории.

В Казахстане с 6 июля 2021 года вводится в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования", передает zakon.kz.

Поддержку инициатив развития социального предпринимательства осуществляют государственные органы, национальные холдинги, национальные институты развития и иные организации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, - говорится в законе.

Так, определено, что социальным предпринимательством является предпринимательская деятельность, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, осуществляемая в соответствии с определенными условиями.

Субъектами социального предпринимательства являются индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением субъектов крупного предпринимательства), включенные в реестр субъектов социального предпринимательства.

Основными задачами социального предпринимательства являются:

обеспечение участия субъектов предпринимательства в решении социальных проблем, в том числе путем внедрения социальных инноваций и содействия в оказании социальных услуг. При этом под социальными инновациями понимаются новые идеи, стратегии, технологии, которые способствуют решению социально значимых задач, вызывающих социальные изменения в обществе; содействие в обеспечении занятости социально уязвимых слоев населения и создание для них равных с другими гражданами возможностей для участия в общественно полезной деятельности; продвижение на рынок производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг субъектами социального предпринимательства, в том числе путем личного трудового участия социально уязвимых слоев населения.

Субъекты социального предпринимательства подразделяются на четыре категории в зависимости от соответствия одному или нескольким условиям, указанным в Предпринимательском кодексе.

Так, к первой категории относятся субъекты социального предпринимательства, способствующие занятости следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднегодовая численность лиц, относящихся к любой из таких категорий, среди работников субъекта социального предпринимательства составляет не менее 50% (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий, в расходах на оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов (социальный статус работника устанавливается на момент заключения трудового договора):

инвалиды;

родители и другие законные представители, воспитывающие ребенка-инвалида;

пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на пенсионные выплаты по возрасту);

воспитанники детских деревень и выпускники детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в возрасте до двадцати девяти лет;

лица, освобожденные от отбывания наказания из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, - в течение двенадцати месяцев после освобождения;

лица без определенного места жительства;

родители и другие законные представители, относящиеся к малообеспеченным, многодетным или неполным семьям, а также многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;

лица, прошедшие медико-социальную реабилитацию наркологических больных или лечение зависимости от психоактивных веществ, - в течение двенадцати месяцев после проведения реабилитации или лечения;

кандасы.

Вторая категория - субъекты социального предпринимательства, способствующие реализации производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг граждан из числа категорий, указанных выше.

При этом доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов субъекта социального предпринимательства, а доля полученного субъектом социального предпринимательства чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, составляет не менее 50% от размера указанного дохода (в случае наличия чистого дохода за предшествующий календарный год);

Третья категория - субъекты социального предпринимательства, осуществляющие деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предназначенных для инвалидов, в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также предназначенных для лиц, указанных выше, для создания равных с другими гражданами возможностей для участия в общественно полезной деятельности при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов субъекта социального предпринимательства, а доля полученного субъектом социального предпринимательства чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, составляет не менее 50% от размера указанного дохода (в случае наличия чистого дохода за предшествующий календарный год) в соответствии со следующими видами деятельности:

по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту;

по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления изменения состояния здоровья граждан;

по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде;

по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении;

по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией;

по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному сопровождению;

по производству или реализации медицинской техники, протезно-ортопедических средств, программного обеспечения в области цифрового здравоохранения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики заболеваний, реабилитации инвалидов, в том числе медицинской реабилитации детей-инвалидов;

по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;

по реализации образовательных программ дополнительного образования;

по созданию условий для инвалидов и маломобильных групп населения по обеспечению доступа к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры, использования транспортных средств, оказания универсальных услуг связи при предоставлении информации.

Четвертая категория - субъекты социального предпринимательства, осуществляющие деятельность при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов субъекта социального предпринимательства, а доля полученного субъектом социального предпринимательства чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от размера указанного дохода из числа следующих видов деятельности:

по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства; по организации отдыха и оздоровления детей; по реализации общеобразовательных учебных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательных программ технического и профессионального образования; по оказанию психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам, испытывающим трудности в освоении учебных программ основного среднего и общего среднего образования, развитии и социальной адаптации; по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими организациями; культурно-просветительская (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества); по охране окружающей среды; по оказанию социально уязвимым слоям населения, указанным в статье 79-3 настоящего Кодекса, гериатрической и геронтологической помощи, организации центров здоровья и долголетия, мероприятий по ведению здорового образа жизни.

Для использования данных о категориях субъектов социального предпринимательства уполномоченный орган по предпринимательству ведет реестр субъектов социального предпринимательства.

Реестром субъектов социального предпринимательства является электронная база данных, содержащая сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, являющихся субъектами социального предпринимательства, а именно:

наименование индивидуального предпринимателя либо наименование и дата регистрации юридического лица;

идентификационный номер;

юридический адрес (место нахождения);

дату внесения в реестр субъектов социального предпринимательства;

категорию субъекта социального предпринимательства.

Уполномоченный орган по предпринимательству утверждает реестр субъектов социального предпринимательства не позднее 1 февраля текущего года по состоянию на 31 декабря предшествующего календарного года.

Эти сведения ежегодно актуализируются уполномоченным органом по предпринимательству по состоянию на 31 декабря предшествующего календарного года на соответствие условиям, предусмотренным статьей 79-3 Предпринимательского кодекса, с учетом сведений, представленных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по итогам рассмотрения специальной комиссией.

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