Нормы о социальном предпринимательстве вводятся в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Субъекты социального предпринимательства подразделяются на четыре категории.
В Казахстане с 6 июля 2021 года вводится в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования", передает zakon.kz.
Поддержку инициатив развития социального предпринимательства осуществляют государственные органы, национальные холдинги, национальные институты развития и иные организации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, - говорится в законе.
Так, определено, что социальным предпринимательством является предпринимательская деятельность, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, осуществляемая в соответствии с определенными условиями.
Субъектами социального предпринимательства являются индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением субъектов крупного предпринимательства), включенные в реестр субъектов социального предпринимательства.
Основными задачами социального предпринимательства являются:
Субъекты социального предпринимательства подразделяются на четыре категории в зависимости от соответствия одному или нескольким условиям, указанным в Предпринимательском кодексе.
Так, к первой категории относятся субъекты социального предпринимательства, способствующие занятости следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднегодовая численность лиц, относящихся к любой из таких категорий, среди работников субъекта социального предпринимательства составляет не менее 50% (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий, в расходах на оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов (социальный статус работника устанавливается на момент заключения трудового договора):
Вторая категория - субъекты социального предпринимательства, способствующие реализации производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг граждан из числа категорий, указанных выше.
При этом доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов субъекта социального предпринимательства, а доля полученного субъектом социального предпринимательства чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, составляет не менее 50% от размера указанного дохода (в случае наличия чистого дохода за предшествующий календарный год);
Третья категория - субъекты социального предпринимательства, осуществляющие деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предназначенных для инвалидов, в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также предназначенных для лиц, указанных выше, для создания равных с другими гражданами возможностей для участия в общественно полезной деятельности при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов субъекта социального предпринимательства, а доля полученного субъектом социального предпринимательства чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, составляет не менее 50% от размера указанного дохода (в случае наличия чистого дохода за предшествующий календарный год) в соответствии со следующими видами деятельности:
Четвертая категория - субъекты социального предпринимательства, осуществляющие деятельность при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов субъекта социального предпринимательства, а доля полученного субъектом социального предпринимательства чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от размера указанного дохода из числа следующих видов деятельности:
Для использования данных о категориях субъектов социального предпринимательства уполномоченный орган по предпринимательству ведет реестр субъектов социального предпринимательства.
Реестром субъектов социального предпринимательства является электронная база данных, содержащая сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, являющихся субъектами социального предпринимательства, а именно:
Уполномоченный орган по предпринимательству утверждает реестр субъектов социального предпринимательства не позднее 1 февраля текущего года по состоянию на 31 декабря предшествующего календарного года.
Эти сведения ежегодно актуализируются уполномоченным органом по предпринимательству по состоянию на 31 декабря предшествующего календарного года на соответствие условиям, предусмотренным статьей 79-3 Предпринимательского кодекса, с учетом сведений, представленных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по итогам рассмотрения специальной комиссией.
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