Будет ли Назарбаев участвовать в розыгрыше квартиры в столице, ответил Кульгинов

При этом аким Нур-Султана напомнил о важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

На брифинге в СЦК аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал вопрос по поводу того, будет ли участвовать Елбасы Нурсултан Назарбаев в розыгрыше квартиры среди вакцинированных. Ранее акимат объявил такую акцию для большего привлечения граждан к вакцинации от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Я хочу сказать следующее: Елбасы своим примером показал, что необходимо вакцинироваться, чтобы сберечь свое здоровье, жизнь и здоровье окружающих. Поэтому давайте последуем примеру Елбасы, который сам, личным примером показал, как нужно сейчас соблюдать дисциплину и беречь себя, - сказал Кульгинов.

При этом он напомнил о важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

Касательно конкурса, то, что мы объявили, для всех вакцинированных. Поэтому мы призываем людей вакцинироваться. Тех, которые не получили вакцину. Есть два пути, как специалисты говорят. Первое - так или иначе человек встретится с вирусом и получит большую дозу лекарств, а потом нужно будет реабилитироваться: печень лечить, почки, внутренние органы. Второе - получить вакцину и обезопасить себя и своих близких, - заключил аким.

25 июня Нурсултан Назарбаев вакцинировался первым компонентом "Спутника V", произведенным на Карагандинском фармацевтическом заводе. После вакцинации Первый Президент обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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