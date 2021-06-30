Мамин встретился с Кристофером Лангхольцем

Обсуждены вопросы развития современной агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане.

Премьер-министр Аскар Мамин провел встречу с президентом по международному бизнесу "Tyson Foods" Кристофером Лангхольцем, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Обсуждены вопросы развития современной агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане.

В Казахстане планируется открыть полный цикл производства говядины. На первом этапе предусмотрено строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью не менее 2 тыс. голов в сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки.

Реализация проекта будет стимулировать развитие мясной индустрии и других смежных отраслей АПК — ветеринарии, аграрного машиностроения, разведения кормовых культур, создания откормочных площадок и др. Будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казахстана.

Производственный цикл будет сопровождаться информационно-консультационным обслуживанием казахстанских фермеров по модели американской службы "Экстеншн", что предусматривает консультации, повышение квалификации кадров на местах и профессионально-техническое обучение.

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