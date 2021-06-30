Пляжи и аквапарки закроют в Актюбинской области

Но разрешена санкционированная уличная торговля продуктами питания.

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области подписал постановление от 30 июня 2021 года "Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области", передает zakon.kz.

При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение пяти дней (переход из "зелёной" зоны в "жёлтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой", - говорится в документе.

Запрещается деятельность аквапарков, пляжей.

В парках, набережных и скверах города предписано обеспечить запрещение сдачи в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.).

Вместе с тем разрешаются спортивные тренировки национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

Разрешена санкционированная уличная торговля продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и другие) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

Также разрешена деятельность авто-экспресса (еда на вынос) с соблюдением санэпидтребований.

Запрещается проводить совещания (заседания) в оффлайн-режиме, за исключением объектов жизнеобеспечения области и экстренных ситуаций.

Жителям Актюбинской области рекомендовано:

при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением детей в возрасте до пяти лет и в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений;

всем жителям области рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены;

запретить скопление лиц группами более трех человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области;

при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 человек (а именно члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее двух метров.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

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