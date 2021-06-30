Как борются с пробками в столице, рассказал аким

Чем больше людей пользуется общественным транспортом, тем больше разгружаются дороги.

На брифинге в СЦК аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о том, как столичные власти борются с пробками на автодорогах, передает корреспондент zakon.kz.

Это проблема многих больших городов. Количество населения, как я говорил, удвоилось. Естественно, транспорт тоже пропорционально растет, и это создает определенные неудобства. То, что мы мосты строим, дополнительные развязки, расширяем улицы - это все помогает, конечно. Но есть проблема с парковками. Поэтому проект "Платные парковки" появился. Если его грамотно реализовывать, это тоже помогает, потому что никто как попало не будет оставлять свою машину до вечера, он знает, что парковка платна, - быстро, эффективно, экономно проведет свое время и заберет оттуда машину, - сказал Кульгинов.

По его словам, в акимате изучают международный опыт.

Мы изучаем также международный опыт. Чем больше строишь развязок, тем больше машин будет. Мастер-план "Нур-Султан - комфортный город", прежде всего, призван стимулировать людей. Если есть возможность, если работа недалеко, пешком ходить, использовать велосипеды - велодорожки строим, использовать общественный транспорт - это мировая практика. Чем больше людей пользуется общественным транспортом, тем больше разгружаются дороги. Применяем электробасы, чтобы экология улучшалась. Это комплекс мер. Почему метро строят? Тот же проект LRT почему появился? Для того, чтобы разгрузить дороги, чтобы общественным транспортом пользовались люди, - пояснил аким.

Как добавил градоначальник, строительство объектов в городе осуществляется с учетом того, чтобы основные социальные учреждения находились в шаговой доступности для семей. Тем самым количество пробок также уменьшается.

Как пробки появляются? Например, у человека несколько детей: один ребенок в школе учится, второй - в детском саду, третий - работает. И на одной машине родители развозят их по разным частям города. Мы что сделаем? По принципу шаговой доступности в новых микрорайонах должны быть свои детские сады, поликлиники, школы и спортивные объекты, чтобы люди, которые живут там компактно, не разъезжали по разным частям города. Там и торговые объекты должны быть. Чтобы в том или ином микрорайоне все удобства были в шаговой доступности. Вот это и есть мировой опыт, который мы изучаем в городах. И вот те компактные застройки - мы говорим: на первых этажах - социальные объекты, рядом - спортивные объекты, благоустроенные парки, скверы, где есть земля, и торговые объекты, школы. Тогда родители будут отдавать своих детей там, где живут. И туда-сюда машины хаотично не будут двигаться. Вот по такому принципу сейчас по генплану мы работаем, - заключил Кульгинов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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