Проспект Рыскулова продлят в Алматы 

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Проспект Рыскулова продлят на запад до БАКАД.
До границы Алматы проспект Рыскулова протянется еще примерно на километр, а по территории Алматинской области на дополнительных четыре, сообщает zakon.kz со ссылкой на Kolesa.kz.
Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, в настоящее время акимат занимается выкупом земель.
Пробивать проспект в регионе начнут в 2022 году, а завершить проект планируется в 2024 году.
По предварительным данным, в Алматы проспект Рыскулова пройдет через микрорайоны Алгабас и Теректы, в сторону областных поселков Коксай, Иргели и Кемертоган.
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