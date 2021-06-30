В каком направлении в Казахстане планируют развивать науку

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Так, субъекты научной и научно-технической деятельности не ориентированы на потребности реального сектора.
Министерство образования и науки разработало Концепцию к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки", сообщает zakon.kz.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства в области науки и научно-технической деятельности в целях повышения научного потенциала страны и качества государственного администрирования науки, вклада науки в развитие инновационной экономики страны и научной системы республики.
Как отмечается, в сфере науки накопился ряд системных проблем, которые являются препятствием для дальнейшего развития научного потенциала, повышения результативности научных исследований и вклада сферы науки в социально-экономическое развитие страны, полномасштабной интеграции в мировое научное пространство.
Разработчики Концепции обозначили ряд проблем, в числе которых:
1. Малочисленность научных кадров, обусловленная несовершенством действующих механизмов финансирования науки.
Численность научных кадров в 2021 году составила 21,8 тыс. чел. Не увеличивается приток молодежи в науку, что усугубляет проблему "старения" кадров". Средний возраст сотрудника с ученой степенью составляет 57 лет, главного научного сотрудника - 65 лет, ведущих и старших научных сотрудников - 54 года, младших - 30 лет. Пенсионного возраста достигли более 15% сотрудников.
Главной причиной малой привлекательности науки являются неконкурентный уровень и нестабильность заработной платы. Среднемесячная заработная плата персонала, занятого выполнением НИОКР, в 2020 году составляла 152 тысячи тенге (71% от среднемесячной заработной платы по экономике), - отмечают разработчики.
По их мнению, исключительно конкурсный характер финансирования научных проектов и программ, отсутствие в составе базового финансирования заработной платы ученых, отсутствие непрерывного, вне зависимости от конкурсов, финансирования фундаментальных исследований, краткосрочность грантового и программно-целевого финансирования (максимум - до 36 месяцев) оказывают негативное влияние на развитие действующих и новых научных школ.
Также в законодательстве отсутствуют меры социальной поддержки ученых.
Кроме того, отмечается физический и моральный износ основных фондов научных организаций (40%); отсутствуют внеконкурсные финансовые инструменты развития международного сотрудничества; не предусмотрены конкретные инструменты профессионального роста научного сообщества и закрепления в науке молодежи; не определен правовой статус ученых как категории, деятельность которой носит социально значимый характер.
2. Сохранение тенденции "догоняющего характера" отечественной науки.
SWOT-анализ предметных областей науки Казахстана за 2019 год показал, что из 22 предметных направлений казахстанской науки за 2015-2019 годы только 7 (32%) представлены как сильные или имеющие возможность перейти в категорию сильных. Большинство научных проектов и программ остаются невостребованными или маловостребованными отечественной экономикой.
Научная составляющая в недостаточной степени интегрирована в практическую деятельность государственных органов, а также в среднесрочные и долгосрочные программы развития отраслей экономики. Законодательством не предусмотрены институты и единый механизм приоритезации научно-технических задач и определения стратегической важности предлагаемых проектов и программ с учетом долгосрочных целей развития страны и глобальных тенденций, - отмечают разработчики документа.
В свою очередь субъекты научной и научно-технической деятельности не ориентированы на потребности реального сектора.
3. Несовершенство администрирования науки, множество бюрократических барьеров.
Так, указывается на несовершенство деятельности Национальных научных советов.
Отсутствуют институт и механизм апелляции решений национальных научных советов, что вызывает справедливые нарекания научного сообщества, - говорится в документе.
Кроме того, не урегулированы вопросы ротации, отзыва члена ННС, исключения, этического саморегулирования членов ННС.
Утверждение составов ННС необходимо возложить на уполномоченный орган, так как в настоящее время любые изменения в составе ННС согласовываются со множеством госорганов, а процесс принятия постановления Правительства занимает около двух месяцев, что негативно отражается на качестве работы советов, и в конечном счете - на сроках финансирования научных проектов и программ. Требуется также внести изменения в процесс формирования и численность ННС с учетом четких критериев, научной и деловой репутации кандидатов, - указывают в МОН РК.
Кроме того, требуют решения вопросы создания отдельного ННС по коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности.
Также в министерстве предлагают расширить понятийный аппарат закона о науке такими категориями, как "молодой ученый", "этика научного работника", "научная школа" и других.
Для решения указанных проблем в законопроекте предлагается предусмотреть следующие основные новации:
Предлагаемые мероприятия будут способствовать повышению качества государственного администрирования науки и росту ее вклада в социально-экономическое развитие Республики Казахстан, - считают в МОН.
По данным Национального доклада по науке, в 2019 году финансирование науки достигло 82,3 млрд тенге, из которых 39,2 млрд тенге, или 48%, были направлены на прикладные исследования. В научных разработках были задействованы 386 организаций, в которых занято 21,8 тыс. человек (молодые ученые - 37,5%). При этом наибольшее число организаций, выполнявших НИОКР, представляли предпринимательский сектор (158 из 386).
По 134 коммерциализированным проектам объем софинансирования бизнеса составил 14,5%. Осуществлены 1214 грантовых проекта и научно-технических программ, по итогам которых получено 317 охранных документов и 127 разработок.
На этап производства и услуг вышли 90 проектов, доход от продажи составил 5,4 млрд тенге, объем выплаченных налогов - 2,6 млрд. тенге. По 106 проектам разработаны промышленные прототипы. Создано 1240 рабочих мест.
В мировом рейтинге стран по количеству публикаций и нормализованной цитируемости Казахстан занимает 75-е место из 214 государств. При этом значительная доля высоко цитируемых публикаций приходится на совместные научные труды с международными партнерами.
Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июля.
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