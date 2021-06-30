Кого из представительниц знаков зодиака чаще всего бросают мужчины

По мнению специалистов по гороскопам, есть пять знаков, от представительниц которых чаще других уходят мужчины.

Астрологи назвали топ-5 представительниц знаков зодиака, которых чаще всего бросают мужчины, передает zakon.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

При выборе партнеров, как утверждают астрологи, стоит учитывать свой знак зодиака, потому что некоторые качества и черты характера у нас врожденные.

По мнению специалистов по гороскопам, есть пять знаков, от представительниц которых чаще других уходят мужчины.

Скорпион

Мужчин манит непредсказуемость представительниц этого знака. Женщины-Скорпионы воплощают в себе все противоположные качества: целомудрие и распущенность, загадку и откровенность - и активно пользуются своей притягательностью. Если мужчина сумеет их заинтересовать, то избранница благосклонно согласится выйти за него замуж. Однако та самая изменчивость плохо скажется на семейной жизни, и у мужчины рано или поздно возникнет желание сбежать.

Лев

Темпераментные и яркие представительницы этого знака знают себе цену и умеют заинтересовать собой. Львицы собирают вокруг себя целую свиту поклонников, оказывая ответные знаки внимания в зависимости от собственного настроения. Прежде чем допустить потенциального партнера к себе, они обязательно проверят серьезность намерений всеми возможными способами. В семейной жизни представительницы этого знака будут считать себя коронованными особами. Они порой не знают, чего хотят: им может не нравится в партнере как угодливость, так и жесткость. С Львицей очень трудно порвать отношения, ведь бросить избранника имеет право только она.

Близнецы

В период первых свиданий с представительницами этого знака, как правило, легко и радостно. Девушки-Близнецы умеют развлекаться, обожают романтику, с восторгом принимают любую сумасшедшую идею. Однако стоит появиться в семейной жизни рутине, рожденная под этим знаком женщина незамедлительно разочаровывается и начинает страдать от нехватки приключений. И если супруг не способен дать возлюбленной новых впечатлений, их отношения разрушатся.

Рыбы

Рожденных под этим знаком нельзя назвать плохими женами. Женщины-Рыбы заботливы и нетребовательны, однако присущая им страсть к манипулированию может действовать на избранника весьма угнетающе. Регулярные скандалы по любому поводу сменяются играми в молчанку - они способны вывести из себя любого. Тем не менее, представительницы этого знака твердо уверены, что только так они смогут сплотить семью вокруг себя, а мужчине остается лишь терпеть и принимать, либо бежать без оглядки.

Стрельцы

Из женщин, рожденных под этим знаком, также получаются хорошие жены. Представительницы этого знака умны и интересны, могут идти на компромисс, умеют сочувствовать. Строить с ними отношения - одно удовольствие. Однако женщина-Стрелец никогда не станет домохозяйкой, чья жизнь заключена в содержании дома и воспитании детей. Круг интересов такой женщины настолько обширен, что они ни за что не дадут закрыть себя на кухне, и это пугает несамостоятельных в быту мужчин.

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