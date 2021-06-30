Сельчанам надо дать возможность баллотироваться - политолог о предстоящих выборах

Также он высказался о прозрачности предстоящих выборов.

О прозрачности предстоящих выборов сельских акимов высказался кандидат политических наук, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев, передает zakon.kz.

Все будет зависеть от того, как государство будет регулировать этот процесс, потому что сейчас ожидается, что Агентство по делам государственной службы снизит требования к кандидатам в акимы данного уровня. Речь идет о том, что должно быть высшее образование, а я неоднократно предлагал на разных площадках, чтобы дополнительно разрешалось выдвижение при наличии среднего профессионально-технического образования. Чтобы простые люди, работающие механизаторами, сантехниками в сельской местности, могли баллотироваться. Андрей Чеботарев

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Он отметил, что есть пункт с требованием о спецпроверке со стороны КНБ тех или иных кандидатов.

Важно, чтобы эта мера не превратилась в инструмент "отстрела" неугодных лиц. Главное, чтобы не было давления и контроля со стороны районных акиматов. Потому что понятно, что в конечном итоге главным заинтересованным лицом является аким соответствующего района, где будут проходить выборы. Здесь нужно принять определенные меры, - пояснил политолог.

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Также он поделился ожиданиями от предстоящих выборов.

Я ожидаю активности от политических партий, и уже вижу, что, в принципе, большинство партий заявили о готовности выдвинуть своих кандидатов в акимы. Также хотелось бы, чтобы и местные жители - имею в виду независимых беспартийных людей - тоже баллотировались, поскольку именно они знают, чем "дышит" их сельский населенный пункт, какие там есть актуальные проблемы и как их надо решать, - отметил Чеботарев.

25 мая Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан".

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис. Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами. Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечении срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.

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