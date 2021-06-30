Запрет на продажу сельхозземель продлен в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Цель закона – совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельскохозяйственного назначения и усиление государственного контроля за использованием и охраной земель.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Цель закона - совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельскохозяйственного назначения и усиление государственного контроля за использованием и охраной земель.
Основные изменения и дополнения предусматривают: предоставление казахстанцам и казахстанским юридическим лицам права аренды земель сельскохозяйственного назначения сроком до 49 лет, продление их на новый срок по истечении срока аренды, а также отчуждение права аренды земель сельскохозяйственного назначения среди землепользователей без выкупа у государства.
При этом срок их использования - не менее пяти лет, а также уведомление органов земельных отношений является обязательным условием.
В документе учтены следующие задачи:
В результате принятия закона ожидаются следующие положительные социально-экономические последствия: вовлечение в экономический оборот арендованных земель сельскохозяйственного назначения, удовлетворение потребности местного населения в пастбищных угодьях, усиление требований к изменению целевого назначения сельскохозяйственных земель и контроля за использованием и охраной земель, прозрачность информации по земельным участкам сельскохозяйственного назначения.
Как отмечалось ранее, принятие поправок в земельное законодательство является одной из основ устойчивого развития агропромышленного комплекса, так как земельные вопросы являются ключевыми факторами развития экономики сельского хозяйства.
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