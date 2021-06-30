128 семей-очередников отмечают новоселье в СКО

Об этом сообщил аким СКО.

В Северо-Казахстанской области 128 семей-очередников отмечают новоселье. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

С каждым годом в СКО выделяется все больше средств на строительство жилья. В 2020 году на эту сферу было направлено 17 млрд тенге, а в этом году - уже 28 млрд тенге. На сегодняшний день в Петропавловске идет строительство 46 многоквартирных домов. Из них 18 - за счет частных застройщиков. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 28 домов. В результате будет сдано 3,5 тыс. квартир. Это значит, что 12 тыс. североказахстанцев отпразднуют новоселье.

Строится также и арендное жилье. Сегодня в микрорайоне "Береке" новоселье отмечают очередники. В 128-квартирном доме жилье обрели многодетные семьи, сироты, инвалиды, ветераны и социально уязвимые слои населения, - написал глава региона.

Стоит отметить, что радостное мероприятие проводится в преддверии празднования государственного праздника - Дня столицы.

В целом, микрорайон "Береке" стремительно развивается. Строят 6 домов, из них три многоэтажки сдаем до конца года. Завершится строительство поликлиники, расширится парковая зона, открыта новая школа. В этом микрорайоне начато строительство маслоэкстракционного завода, где потребуется 217 новых постоянных рабочих мест, завершается строительство завода сельскохозяйственной техники CLAAS, сейчас компания ищет сотрудников. Благодаря новым производствам у жителей микрорайона появилась возможность найти работу рядом с домом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!