До 45 градусов - очень сильная жара ожидается в Казахстане

В некоторых регионах сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

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По данным РГП "Казгидромет", 1 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами сильная жара до 37 градусов. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидаются гроза, град.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется очень сильная жара 40-41 градус, чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе - гроза, ветер восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе 15-20 м/с. Днем сильная жара до 38 градусов, высокая пожарная опасность. В Атырау ночью гроза, днем сильная жара 35-37 градусов.

В Кызылординской области местами ожидается сухая гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 1-3 июля в Кызылординской области местами ожидается очень сильная жара - 45 градусов. В Кызылорде днем 1-3 июля сильная жара до 45 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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