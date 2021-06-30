Путин рассказал о преемнике: Свято место пусто не бывает

Он отметил, что решение в любом случае остается за гражданами страны.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о преемнике и передаче власти, сообщает zakon.kz.

Он признался, что искал себе замену, но те, кому он делал это предложение, отказывались.

Я искал преемника, но люди, которым я предложил эту работу, отказались. Надеюсь, смогу сказать, что такой-то человек достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как Россия. президент РФ Владимир Путин

Он отметил, что решение в любом случае остается за гражданами страны. Борис Ельцин, по словам президента, не передавал ему власть, поскольку по закону при сложении президентом полномочий, его обязанности выполняет глава правительства.

С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет, но моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации людям, которые будут претендовать на должность президента. президент РФ Владимир Путин

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!