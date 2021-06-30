Видео рухнувшего потолка в "Керуен-сарае" прокомментировали в акимате

Пользователей соцсетей просят не распространять недостоверные данные.

В казахстанских соцсетях распространяется видео, которое выдается за обрушение потолка одной из арок "Керуен-сарая" в Туркестане, сообщает zakon.kz.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов прокомментировал видео.

По заявлению руководства объекта, проводятся плановые ремонтные работы с сохранением безопасности посетителей. Прошу пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию. Напомню, что объект был построен за счет частных инвестиций. Ответственность за качество строительства несет инвестор. замакима Туркестанской области Сакен Калкаманов

Ранее в Facebook появились фотографии одной из стен объекта, под обшивкой которого виден пенопласт. Кадры вызвали широкий общественный резонанс в Казнете. Тогда в администрации "Керуен-сарая" заявили, что проект был утвержден специалистами госэкспертизы. Все здания построены из надежных материалов - арматурной колонны и газоблока. А наружную часть и декор выполнили, используя "последние технологии".

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