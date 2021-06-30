СКО заняла второе место в рейтинге регионов Казахстана

Северный Казахстан суммарно набрал 67,45 балла.

"CSI Ratings" составил рейтинг регионов Казахстана за первый квартал 2021 года, основанный на данных государственных ведомств, включая Бюро национальной статистики, местных исполнительных органов, Министерства финансов и других. Северный Казахстан в данном топе обошел Нур-Султан, Алматы и занял второе место, сообщает zakon.kz.

Как пишет на своей странице в соцсетях Региональная служба коммуникаций СКО, рейтинг регионов основывался на образовании, здравоохранении, стимулировании социально значимой активности, качестве жизни и госуправления.

Согласно официальным данным, охват детей дошкольным воспитанием и образованием в Северном Казахстане составляет 100%. Область делит первенство еще с 12-ю регионами страны. Доля школ с трехсменным обучением от общего количества дневных школ составляет 0,4%. По этому показателю регион расположился на третьем месте.

По количеству призеров республиканских и международных олимпиад СКО делит лидирующую позицию еще с семью регионами республики.

Что касается достаточности койко-мест, Северный Казахстан уверенно занял первое место. Смертность от отсутствия безопасной воды, санитарии и гигиены в области вовсе не зафиксирована. По этому показателю регион поделил первенство с Кызылординской областью.

А по соотношению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общему числу, Северо-Казахстанская область прибавила 9 позиций и расположилась на 7 месте.

По объему затрат местного исполнительного органа регион занял "бронзу", уступив лишь Атырауской и Туркестанской областям.

На третьем месте регион по снижению числа зарегистрированных фактов взяток и злоупотреблений должностными полномочиями.

Таким образом, Северный Казахстан суммарно набрал 67,45 балла. Это позволило региону "забрать серебро", обогнав столицы.

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