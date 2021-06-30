О состоянии алматинских дорог рассказал Сагинтаев

Доля алматинских дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, превышает 80% (2477 км).

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-презентации по развитию дорожной инфраструктуры на ТК "Алматы" рассказал о ремонте и строительстве новых дорог мегаполиса, сообщает zakon.kz.

Территория города исторически увеличивалась за счет прилегающих районов Алматинской области. И уже в 2021 году общая протяженность дорог в городе составила 3097 км. Доля дорог Алматы составляет почти пятую часть (17,3%) от протяженности всех внутригородских дорог республики. Бакытжан Сагинтаев

Ежедневно по городу курсируют более 700 тыс. автомобилей, поездки совершают свыше миллиона человек. Протяженность улиц магистрального значения - 531 км, или 17%, районного - 594 км, или 19%, местного - 1972 км, или 64%.

На сегодняшний день 298,5 км улиц местного значения преимущественно в присоединенных микрорайонах без асфальтобетонного покрытия. Доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, превышает 80% (2477 км).

В 2020 году средний ремонт был произведен на 324 улицах протяженностью 219 км. Отремонтировано и обустроено 86,6 км тротуаров и более 40 остановочных площадок и карманов.

В целях реализации концепции Vision Zero обустроено 14 трапециевидных искусственных неровностей и 102 мыса безопасности по улицам Молдагалиева, Маметовой и Айтиева.

Построено 42,8 км новых дорог в 8 микрорайонах, где проживают 74 тыс. жителей. Это микрорайоны Дархан-Байбесик, Алгабас-АЗТМ, Улжан-1, Улжан-2, Айгерим-1, Айгерим-2, Трудовик, Шанырак-2.

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