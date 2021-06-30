Строительство трех транспортных развязок продолжат в Алматы

Аким заверил, что в текущем году планируется частичное открытие движения по отдельным съездам и направлениям. Полное завершение – в следующем году.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время брифинга на ТК "Алматы" рассказал о строящихся в городе транспортных развязках, сообщает zakon.kz.

Строительство развязки на улице Бухтарминской - Кульджинский тракт направлено на обеспечение доступа жителей прилегающих микрорайонов и пригородных населенных пунктов Алматинской области, в которых проживают порядка 300 тыс. жителей, к центральной части города и Международному аэропорту Алматы.

Ее строительство позволит увеличить пропускную способность по Кульджинскому тракту до 77 тыс. автомобилей в сутки, по ул. Бухтарминской - до 60 тыс.

Проектом предусмотрено строительство развязки в трех уровнях, с туннельной частью по улице Бухтарминской (570 м), эстакадой по Кульджинскому тракту, по три полосы движения в каждом направлении (783 м) и съездов на их пересечении для организации кольцевого движения.

Аким заверил, что в текущем году планируется частичное открытие движения по отдельным съездам и направлениям. Полное завершение - в следующем году.

На пересечении пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова возводится транспортная развязка туннельного типа. Проектом предусмотрено строительство двух туннелей общей длиной 690 метров для беспрепятственного движения транспорта по пр. Сейфуллина. Проезд транспортных средств по ул. Жансугурова, а также съезды будут осуществляться на уровне земли. Предусмотрено также строительство четырех надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров, озеленение и благоустройство территории. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Строительство развязки в совокупности с уже завершенной пробивкой проспекта Назарбаева с эстакадой через железнодорожные пути позволит распределить транспортные потоки Север - Юг. Пропускная способность по пр. Сейфуллина составит до 65 тыс. авто в сутки, а по улице Жансугурова – до 76 тыс. Завершение проекта планируется в декабре 2021 года.

Транспортная развязка на проспекте Рыскулова - улице Емцова представляет собой мост через пр. Рыскулова со съездами во всех направлениях. Протяженность эстакады - 186 метров. Предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода.

С вводом данной развязки увеличится пропускная способность по проспекту Рыскулова до 80 тыс. авто в сутки, по улице Емцова - до 40 тыс.

В текущем году планируется начать строительство транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би. Она будет строиться по типу "клеверный лист", с подходами и съездами во всех направлениях. Предусмотрено строительство двух надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров и велодорожек протяженностью 2,3 км, устройство уличного освещения. Пропускная способность транспортной развязки составит 100 тысяч автомобилей в сутки. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

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