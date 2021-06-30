В Алматы продлят пр. Абая

Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

В 2021 году проспект Абая будет продлен от ул. Момышулы до административного центра Наурызбайского района, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил аким Алматы в ходе онлайн-презентации по развитию дорожной инфраструктуры на ТК "Алматы".

По словам Бакытжана Сагинтаева, в реализации находится четыре таких проекта. Протяженность пробивки пр. Абая от ул. Момышулы до границы города составляет 4,8 км. В реализации находится участок протяженностью 3 км, который пролегает от ул. Яссауи до ул. Береке в мкр. Шугыла.

Проектом предусматривается строительство 6-полосной дороги - по 3 полосы в каждом направлении, пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек. Кроме того, предусматривается транспортная развязка на пересечении с ул. Ашимова и четыре надземных пешеходных перехода.

В настоящее время проводятся работы по переустройству инженерных сетей, строительству четырех надземных пешеходных переходов.

Вместе с тем ведутся работы по выкупу земельных участков, попадающих под строительство. Уже выкуплено 182 участка, прорабатывается выкуп оставшихся 13-ти. При своевременном выкупе данных участков планируется завершить работы до конца текущего года.

Участок от ул. Строительная до границы города протяженностью 600 метров планируется закончить до конца 2023 года. Участок дороги от границы города до БАКАД будет реализован акиматом Алматинской области также до конца 2023 года. Кроме того, участок протяженностью 500 метров от ул. Момышулы до ул. Яссауи будет реализован в рамках строительства станции "Достык" второй очереди метрополитена.

Таким образом, до конца текущего года проспект Абая фактически будет продлен от ул. Момышулы до административного центра Наурызбайского района, а к концу 2023 года - до границы города с выходом на БАКАД.

Улицу Саина планируется продлить от пр. Рыскулова до ул. Монке би, протяженность составит 3,2 км. Проектом предусматривается строительство 6-полосной дороги - по 3 полосы в каждом направлении, пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек и надземных пешеходных переходов.

Строительство данного участка улицы вкупе со строительством развязки фактически создаст важный транспортный коридор, соединяющий микрорайоны Алатауского района и пригородные поселки с основными магистралями города.

Улица Алатау в Наурызбайском районе будет продлена от ул. Сабденова до пр. Райымбека, протяженность - 2 км. Проектом предусматривается 4-полосная дорога. Полностью завершить работы планируется до сентября.

Завершение строительства данного участка вкупе с пробивкой пр. Абая позволит связать центр Наурызбайского района с основными коммуникациями города.

Пробивка улицы Ауэзова в северном направлении от улицы Гоголя до проспекта Райымбека предусмотрена в Генеральном плане развития города. Строительство данного участка ул. Ауэзова шириной в 4 полосы позволит значительно увеличить пропускную способность в направлении Север - Юг.

Пропускная способность нового участка составит порядка 36 тыс. автомобилей в сутки, что позволит значительно разгрузить соседние улицы.

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