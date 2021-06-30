Форум организован в рамках мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан и Дню столицы

Сегодня аким области Гульшара Абдыкаликова приняла участие в работе І Международного форума на тему: "Современные вызовы, традиции и инновации: Социум. Личность. Ценности", организованного в рамках мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан и Дню столицы.

Форум состоялся в Кызылординском университете имени Коркыт Ата. В ходе масштабного мероприятия ведущие зарубежные и отечественные ученые, политики, общественные деятели обменялись мнениями. Ряд зарубежных ученых приняли участие в работе форума в формате онлайн. Цель форума - анализ ценностей современного общества с учетом социально-экономических факторов и духовно-нравственных особенностей, выработка рекомендаций для дальнейшего развития региона.

Глава региона выразила уверенность в том, что на совещании будут глубоко проанализированы ценности современного общества, социально-экономические факторы области и сделаны новые научные выводы.

Добро пожаловать на землю Сыра, которую Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев назвал родиной Алаша! Земля Сыра - это не только регион развития определенных традиций, но и край, где сплетаются воедино различные исторические события и взгляды. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша главная ценность - это независимость. Как известно, усилившаяся в мире пандемия оказала негативное влияние как на глобальную экономику, так и на экономику нашей страны. Поэтому в современную эпоху глобализации, которая быстро приспосабливается к изменениям, пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для глобального общества. В зависимости от усиления глобальной скорости как тенденции развития всего мира развиваются более сложные инструменты и оборудование, меняется социально-политическая система. Изменения ценностей и новшества влияют на рынок труда и создают условия для его развития. Следовательно, меняются и требования к работе и к фактору личности. В регионе Сыра отношения, основанные на традиционных культурных ценностях института семьи, развиваются в правильном направлении в сочетании с новыми социально-экономическими условиями в рамках современного общества. Гульшара Абдыкаликова

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