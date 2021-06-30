Ержан Бабакумаров провел XXII сессию Ассамблеи народа Казахстана города Алматы

По данным Секретариата АНК города Алматы, в мегаполисе с начала года состоялось 100 социально значимых мероприятий.

Сегодня под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова состоялась XXII сессия Ассамблеи народа Казахстана города Алматы. Работа сессии проходит в год 30-летия независимости РК и в преддверии празднования Дня столицы, сообщает zakon.kz.

На заседании были подведены итоги работы городских организаций Ассамблеи за первое полугодие 2021 года, в числе которых Секретариат Ассамблеи народа Казахстана, Совет общественного согласия и Совет матерей АНК г. Алматы. Кроме того, рассмотрены планы работ на второе полугодие с учетом решений, принятых на XXIX сессии АНК с участием Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева и задач, поставленных Президентом - Председателем АНК Касым-Жомартом Токаевым.

По данным Секретариата АНК города Алматы, в мегаполисе с начала года состоялось 100 социально значимых мероприятий. Прошедшие в рамках республиканского благотворительного марафона "30 добрых дел" мероприятия были направлены на развитие гражданского общества, воспитание детей и молодежи, укрепление идей толерантности. При этом основной акцент был сделан на поддержке лиц, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19: врачей и медсестер, санитаров и волонтеров, сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, за первое полугодие усилиями структурных организаций Ассамблеи и представителей этнокультурных объединений было проведено 80 благотворительных мероприятий, в рамках которых 5130 семей получили материальную помощь на общую сумму 73 млн тенге.

Замакима Ержан Бабакумаров поручил выстроить работу в соответствии с задачами, поставленными главой государства Касым-Жомартом Токаевым. В частности, по реализации специальных проектов АНК, направленных на консолидацию народа Казахстана на принципах гражданской идентичности и единства.

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