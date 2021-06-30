Двое детей и их бабушка погибли, упав в выгребную яму в Алматы

Первой в яме оказалась девочка, 2020 года рождения. Старший брат, 2009 года рождения, желая помочь, попытался самостоятельно вытащить сестру. Увидев происходящее, бабушка и отец попытались их спасти

Информация о том, что двое детей упали в выгребную яму уличного туалета, поступила в Республиканский оперативно-спасательный отряд 30 июня, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Абай Наурызбайского района города Алматы.

На место происшествия выехала оперативная группа РОСО в количестве 6 человек личного состава. На месте стало известно, что первой в яме оказалась девочка, 2020 года рождения. Старший брат, 2009 года рождения, желая помочь, попытался самостоятельно вытащить сестру. Увидев происходящее, бабушка и отец детей тоже пытались их спасти. Выжить удалось только отцу, его извлекли до приезда спасателей и передали медикам скорой медицинской помощи.

Спасатели РОСО извлекли мальчика и бабушку, но помочь им уже не удалось. пресс-служба РОСО МЧС РК

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