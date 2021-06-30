Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин проводят встречу в Кремле

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Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы.
В Кремле проходит встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина, передает zakon.kz.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы.
В Кремле проходит встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Айдос Укибай
Как говорилось ранее, будут обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества Казахстана и России, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также актуальные международные темы.
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