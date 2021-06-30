Назарбаев рассказал, как от коронавируса его спасли российские врачи

Елбасы заявил, что находится в таком возрасте, когда ценности не меняются, и пожелал Путину успехов и крепкого здоровья.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал российскому президенту Владимиру Путину, что от коронавируса его спасла бригада российских врачей, сообщает zakon.kz.

Во время встречи лидеров в Кремле Елбасы поблагодарил за поддержку Казахстана российской стороной в период пандемии, передает РИА Новости.

Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается. Нурсултан Назарбаев

Он заявил, что находится в таком возрасте, когда ценности не меняются, и пожелал Путину успехов и крепкого здоровья.

Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили? Тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества, в большом объеме. Нурсултан Назарбаев

Коронавирус у Первого Президента РК обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Нурсултан Назарбаев вылечился от COVID-19. В июне этого года он привился вакциной "Спутник V".

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